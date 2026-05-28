Названа самая популярная у бизнеса иностранная валюта

Российский бизнес чаще всего открывает вклады в китайских юанях и индийских рупиях, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В период действующих ограничений компании открывают депозиты в двух основных иностранных валютах – это китайские юани и индийские рупии. В основном это те клиенты, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, экспортеры или импортеры», – указал он.

Валютные депозиты, по словам Попова, – один из способов диверсификации портфеля для получения большей доходности.

Депозиты в индийских рупиях изначально набрали популярность среди компаний, которые уже сотрудничают с Индией: эта валюта им знакома, уточнил топ-менеджер. Импортеры чаще приобретают рупии под будущие расчеты, используя выгодный курс в моменте и привлекательный уровень ставок, указал он.

Интерес к рупии появляется у тех игроков, которые пока не сотрудничают с Индией, но заинтересованы в хеджировании валютных рисков, поскольку рупия является хорошим дополнением к юаню или другим валютам для диверсификации портфеля, заключил Попов.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

