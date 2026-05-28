Банк Уралсиб принял участие в работе III съезда Союза «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты»

27 мая в конференц-зале отеля Marins в Новосибирске состоялся III съезд Союза «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты», приуроченный к 25-летию со дня образования НГТПП. Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева стала участником форума.

В работе съезда приняли участие более 100 руководителей предприятий, предпринимателей и представителей органов власти. Сегодня НГТПП объединяет более 300 предприятий и организаций Новосибирской области, занимается формированием современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры города, создает благоприятные условия для предпринимательской деятельности, содействует развитию экономики Новосибирска. Текущая работа организации многогранна – это и экспертизы товаров и услуг, межрегиональная и международная кооперация, повышение социальной ответственности бизнеса, участие в городских деловых мероприятиях и ежегодных конкурсах для предпринимателей, консультирование и поддержка предпринимателей.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб с 2024 года является членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, принимает участие в проектах этой организации.

«Форум дал возможность познакомиться со многими членами НГТПП, обсудить с ними экономические реалии региона, наметить совместные проекты, да и просто пообщаться», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.


