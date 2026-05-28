Озвучены результаты проверки воды в Бодайбо после аварии

Получено заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о результатах исследования отобранных проб воды в городе Бодайбо Иркутской области. Установлено, что сетевая вода соответствует нормативным требованиям и пригодна для употребления в пищу, сообщили в региональном правительстве.

«Водоснабжение в городе полностью восстановлено. Станция "Роса" работает. На случай подъема уровня воды смонтирована понтонная платформа, на которую установлен резервный насос. Готовится также спуск на воду новой плавучей насосной станции, которая заменит существующую», – рассказал исполняющий обязанности министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Матвиевский.

Напомним, 11 мая в Бодайбо из-за резкого падения уровня воды в реке Витим остановился водозабор, что привело к прекращению подачи воды на котельные и отключению холодного водоснабжения домов и социальных учреждений.

Работа котельных и водоснабжение большей части города возобновились 14 мая, однако поступающая вода не могла быть использована в качестве питьевой и для приготовления пищи. Проводилась промывка системы водоснабжения, хлорирование, отбор проб. Полученное 27 мая заключение о соответствии воды нормам позволяет использовать ее без ограничений по способам потребления.