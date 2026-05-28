Карта безопасных детских аттракционов появилась в Иркутской области

В Иркутской области создали интерактивную карту детских аттракционов, прошедших проверку на соответствие требованиям безопасности и получили обязательную государственную регистрацию, без наличия которой эксплуатация объектов запрещена. Ей смогут воспользоваться все желающие, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент на карту нанесено более 150 аттракционов, которые можно найти по ссылке. Карта будет дополняться по мере прохождения регистрации новыми объектами.

Можно на месте проверить наличие регистрации у аттракциона. На зарегистрированные объекты инспектор выдает эксплуатанту свидетельство о государственной регистрации и государственный регистрационный знак, на котором размещен специальный QR-код. Посетитель может навести камеру телефона и узнать, зарегистрирован ли объект.

«Карта создана в преддверии Дня защиты детей и летних каникул, чтобы родители могли обеспечить безопасное времяпрепровождение наших юных граждан. Проверка инспектора и регистрация дают гарантию, что аттракцион не имеет неисправностей, это оберегает детей от травм и других неприятностей», – сказал руководитель службы гостехнадзора Алексей Антонов.