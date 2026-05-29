«Сбер» может стать совладельцем Ozon в сделке на 300 млрд рублей?

Структуры «Сбера» ведут переговоры о покупке крупного пакета акций маркетплейса Ozon, принадлежащего АФК «Система». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на инвестиционном рынке. По их данным, речь идёт о доле в 31,8%, стоимость которой с учётом премии может составить 305–319 млрд рублей.

По информации собеседников издания, пакет акций может перейти финансовой организации в счёт существующего долга корпорации. Это позволит АФК, чей чистый корпоративный долг оценивается в 368,2 млрд руб., существенно снизить долговую нагрузку. Для «Сбера» же вхождение в капитал Ozon — это доступ к огромной клиентской базе и усиление позиций на рынке электронной коммерции.

Официальные комментарии противоречивы

В то время как источники «Ъ» подтверждают факт переговоров, официальные представители компаний дают разную информацию:

В «Сбере» и Ozon от комментариев отказались.

Пресс-секретарь АФК «Система» Иван Макушок категорически опроверг информацию: «Переговоров нет», — заявил он ТАСС.

Тем не менее источник, близкий к АФК, в разговоре с «Коммерсантом» подтвердил, что диалог между сторонами ведётся.

Ozon: цифры и факты

Оценка: Текущая капитализация Ozon составляет 877,1 млрд руб.

Лидерство: Маркетплейс входит в «большую тройку» российских онлайн-ритейлеров (вместе с Wildberries и Яндекс Маркетом).

Динамика: В I квартале 2026 года оборот (GMV) вырос на 36% (до 1,14 трлн руб.), а выручка — на 49% (до 300,9 млрд руб.).

Эпоха альянсов?

Примечательно, что рынок электронной коммерции переживает волну консолидации. Буквально несколько дней назад стало известно о другом стратегическом партнёрстве. Объединённая компания Wildberries и Russ (РВБ) объявила о создании первого в России прямого альянса между лидером e-commerce и крупнейшим финансовым институтом. В рамках соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке (дочерняя структура РВБ) с возможностью дальнейшего увеличения этой доли.