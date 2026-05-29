«Фармасинтез» рвётся в мировой топ-100: российская фармкомпания объявила о планах на IPO

Крупнейший российский производитель лекарств по объёму собственных активов, ГК «Фармасинтез», презентовал стратегию развития на ближайшее десятилетие. Главная цель — стать глобальным игроком и войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний к 2035 году. Ключевым шагом на этом пути станет выход на биржу (IPO), запланированный на 2031–2032 годы, сообщает ТАСС.

До момента размещения акций компания намерена реинвестировать всю прибыль в собственное развитие. Общий объём инвестиций до 2032 года составит порядка 70 млрд рублей.

Путь к IPO: консолидация и международные стандарты

Для подготовки к выходу на биржу «Фармасинтез» уже запустил масштабную трансформацию:

2026 год: Создание управляющей компании «Фармасинтез Групп» для консолидации всех активов.

Переход на МСФО: Компания начинает переход на международные стандарты финансовой отчётности.

Корпоративное управление: Формируется совет директоров и внедряются процедуры, необходимые для публичной компании.

«Наша цель — стать первой компанией Big Pharma с российской пропиской. Мы видим „Фармасинтез“ как мост между российской наукой и мировым рынком. При этом контроль над компанией должен остаться в России», — заявил основатель и президент ГК Викрам Пуния.

Отметим, планы ГК «Фармасинтез» по выходу на биржу полностью соответствуют национальным целям развития. Буквально на днях глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что к 2030 году капитализация российского фондового рынка должна вырасти до 66% ВВП. По его словам, это «довольно амбициозная задача», поставленная президентом, и ключевым фактором для её достижения остаётся доверие инвесторов. Власти стремятся создать «эффективный, глубокий и ликвидный» рынок, где компании могут привлекать инвестиции.

ГК «Фармасинтез» является одной из крупнейших российских биофармацевтических компаний. Компания была основана в 1997 году в Иркутске бизнесменом индийского происхождения Викрамом Пунией. Её портфель насчитывает более 300 наименований лекарственных препаратов и 80 фармацевтических субстанций, при этом более 80% выпускаемых лекарств входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Производственная база включает семь площадок, расположенных в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени, Калуге и Москве. По итогам 2024 года консолидированная выручка компании составила 50,1 млрд рублей, а показатель EBITDA — 8,7 млрд рублей.