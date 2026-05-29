Эн+ получил главный приз Employer Brand Summit & Awards в категории «Бренд работодателя года» в энергетическом секторе. Награда присуждена за комплексную HR политику энергохолдинга: заботу о персонале, программы адаптации и вовлечённости, масштабное корпоративное обучение, возможности карьерного роста и проекты социальной ответственности в регионах присутствия.

Жюри, в состав которого вошли ведущие HR эксперты, рассмотрело более 50 заявок лидеров рынка. Премия подтвердила, в центре стратегии Эн+ находятся люди — это обеспечивает стабильный рост бизнеса и повышенную эффективность, выгодно отличая компанию от многих участников рынка.

Компания продолжает поддерживать семейные традиции в энергетике, инвестирует в отечественную инженерную школу и активно участвует в экологических инициативах, способствующих развитию комфортной городской среды.

Напомним, Эн+ стремится использовать и развивать передовые мировые практики в сфере безопасности труда и устойчивого развития. На предприятиях Эн+ реализуются программы обучения и повышения квалификации сотрудников, на всех уровнях ведётся работа среди молодёжи по укреплению кадрового потенциала. Холдинг начинает работать со школьниками младших классов, стараясь заинтересовать их робототехникой и инженерными науками, а затем плавно сопровождает ребят до вуза и работы в сфере энергетики Сибири. Поддерживает она и своих сотрудников поощряя карьерное продвижение и инициативные проекты. Эн+ также активно участвует в развитии территорий, на которых она работает, поддерживает социальные и экологические проекты, направленные на улучшение качества жизни местного населения и сохранение природных ресурсов, включая озеро Байкал.