Машиностроители из Иркутска завершили участие в федпроекте «Производительность труда» с эффектом в 60 миллионов рублей

Иркутская компания «Сибикон» подвела итоги активной фазы участия в федеральном проекте «Производительность труда». Предприятие входит в группу компаний «Сервис ТехноПром» – ключевого производителя горно-обогатительного оборудования в Сибири. С его работой и основными показателями в ходе рабочего визита ознакомился заместитель Председателя Правительства Иркутской области Александр Анчугин.

Пилотным потоком был процесс производства корпусных частей центробежного концентратора ЦК-120 – одного из ключевых видов оборудования для извлечения свободного золота и металлов платиновой группы. В рамках проекта на предприятии была проведена комплексная диагностика производственного процесса, по итогам которой сформирован план мероприятий по оптимизации процесса изготовления корпусных частей ЦК-120.

«Участие в федеральном проекте «Производительность труда», внедрение под руководством экспертов Регионального центра компетенций самых современных технологий и методов ведения производственной деятельности является инструментом снижения рисков для предприятий и повышения их устойчивости на рынке. Мы рекомендуем промышленным предприятиям региона принять участие в федпроекте, потому что внедрение продуктов, которые связаны с бережливым производством и снижением непроизводительных потерь, даёт большой эффект для региональной экономики и повышает конкурентоспособность местных производств», — подчеркнул Александр Анчугин.

Результаты изменений удалось подтвердить конкретными производственными показателями. Время протекания процесса изготовления корпусных частей ЦК-120 сократилось с 117 до 93 часов – на 20,5%. Выросла и выработка – тоже на 20%.

Добиться такого эффекта удалось благодаря внедрению инструментов бережливого производства, стандартизации операций и более рациональной организации производственного пространства. В частности, перенос части операций на отдельный участок и перераспределение производственной нагрузки позволили сократить лишние перемещения и ускорить сборку оборудования.

«Ещё одним результатом нашего участия в федпроекте является внедрение роботов. Именно благодаря расчётам, сделанным вместе с экспертами Регионального центра компетенций, мы убедились, что затраты на их приобретение окупятся в рамках роста производительности и увеличения скорости и объёмов производства», — рассказал директор по развитию ГК «Сервис ТехноПром» Владислав Пелих.

Отметим, внедрение роботов соответствует целям и задачам еще одного нацпроекта — «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства».

Экономический эффект от реализации проекта в компании оценивают в 59,7 млн рублей. Кроме того, оптимизация процессов позволила повысить устойчивость производственной системы и увеличить возможности предприятия по своевременному исполнению заказов клиентов. Теперь, после завершения активной фазы участия в федеральном проекте, предприятие переходит к этапу тиражирования успешных практик на другие производственные участки.

«За период реализации федпроекта «Производительность труда» в Иркутской области его участниками стали 110 предприятий, большинство из них показали высокие результаты. Задача ФРП, с одной стороны, передать технологии бережливого производства, в другой – профинансировать приобретение высокотехнологичного оборудования. Особенно эффективно, когда предприятие получает заём уже после активной фазы федпроекта: тогда команда абсолютно точно понимает, какое необходимо оборудование, куда его поставить, чтобы расшить узкое место и поток производства шёл плавно, непрерывно и бесперебойно», – отметила директор ФРП Иркутской области Яна Шевченко.

Напомним, с 2025 года федеральный проект «Производительность труда» вошёл в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». За время его реализации участниками проекта стали производственные, обрабатывающие, торгово-сервисные компаний из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово.