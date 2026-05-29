Стоимость кредита наличными снизилась в восьми банках из топ-20 после решения ЦБ

Индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый Финуслугами, снизился до 29,90% годовых по состоянию на 28 мая 2026 года. Показатель уменьшился на 0,55 процентного пункта с момента апрельского заседания Банка России.

«Полная стоимость кредита наличными снизилась в восьми банках из топ-20, в двух банках динамика была разнонаправленной, еще в одном – стоимость кредита наличными была повышена», – сообщается в исследовании.

Средняя минимальная полная стоимость кредита наличными в топ-20 составляет 21,41%, средняя максимальная – 38,39%. Минимальная стоимость кредита в топ-20 достигла 13,88%, максимальная – 54,16%.

Напомним, что следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня 2026 года. Ранее регулятор восемь раз подряд снижал ставку, а глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.