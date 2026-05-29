Более 30 человек переехали в новые квартиры в Усть-Куте по программе расселения зоны БАМа

В городе Усть-Куте продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья, расположенного в зоне БАМа. С начала года свои жилищные условия улучшили девять семей – это 34 человека.

«Финансирование составило 72,1 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Мы получаем средства в рамках соглашения с Минстроем России. И в этом году они полностью освоены, целевой показатель выполнен», – сказал министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.

До конца 2026 года планируется переселить еще 17 семей за счет муниципалитета. Таким образом, всего за год новое комфортное жилье получат 26 семей из Усть-Кута.

С 2019 по 2026 год в зоне БАМа расселили 28,8 тыс. кв. м аварийного жилья, что позволило улучшить условия проживания 664 семей (1619 человек). Это жители Усть-Кута, Бодайбо и Казачинско-Ленского района. Усть-Кут входит в перечень опорных населённых пунктов Иркутской области.