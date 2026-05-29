IPO «Фармасинтеза» в 2031 году: аналитики оценили шансы на успех и назвали главные условия

ГК «Фармасинтез» объявила о планах провести IPO в 2031–2032 годах для финансирования международной экспансии. Компания, основанная в Иркутске, ставит амбициозную цель — войти в топ-100 мировых фармкомпаний к 2035 году. Однако, по мнению аналитиков, которых опросила газета "Ведомости", для достижения этой цели и успешного размещения акций компании предстоит решить ряд стратегических задач.

Оценка аналитиков: компания готова, но есть нюансы

Готовность к размещению: Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что с текущим уровнем выручки (более 50 млрд руб.) компания уже технически готова к IPO. Для «Фармасинтеза» это способ привлечь средства в инвестиционную программу, не увеличивая долговую нагрузку.

Риски и неопределенность: Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что горизонт планирования до 2032 года слишком велик, что повышает неопределенность. К ключевым рискам он относит:

Высокие затраты и непредсказуемость результатов при усилении R&D-направления.

Зависимость от госзаказа и регулятора, что может ограничивать маржу.

Риски снижения операционной эффективности из-за корпоративной реструктуризации.

Что нужно сделать для успеха: мнение экспертов

Аналитики сходятся во мнении, что текущая стратегия требует корректировок для достижения глобальной цели.

Смена бизнес-модели: Как заявил основатель Викрам Пуния, компания уже переориентируется с производства дженериков на разработку собственных (инновационных) препаратов. Это верный шаг, но его недостаточно.

Создание уникального портфеля: Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подчеркивает: с текущим портфелем конкурировать на мировом рынке дженериков невозможно. Компании необходимо сфокусироваться на нишах с низкой конкуренцией (где работают до 5 поставщиков) и создать конкурентоспособный инновационный портфель.

Сделки M&A: И Мильчакова, и Кабаков уверены, что без сделок по слиянию и поглощению (M&A) как в России, так и за рубежом, войти в мировой топ-100 невозможно. Это самый быстрый способ нарастить активы и расширить рынки.

Реалистичность цели «Топ-100»

Здесь мнения разделились. Кабаков считает цель малореалистичной, так как мировой топ формируется за счет оригинальных препаратов и миллиардных R&D-бюджетов. Мильчакова более оптимистична: «Фармасинтез» может войти в сотню крупнейших по активам на фоне других мировых игроков, хотя конкурировать с Pfizer или AstraZeneca не сможет.