Двум категориям россиян повысят пенсии в июне: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Госдума хочет освободить банки от обязанности выдавать кредитные истории, двум категориям россиян повысят пенсии в июне, Банк России планирует ограничить вложения банков в криптоактивы, а в Иркутской области появилась карта безопасных аттракционов. Подробнее – в обзоре СИА.

Меньше обязанностей

Депутаты Госдумы РФ предложили снять с банков обязанность отправлять в Центральный каталог кредитных историй запросы граждан о том, в каком бюро находятся их кредитные истории: внесен соответствующий законопроект. В соответствии с инициативой, такую информацию граждане смогут получать через «Госуслуги» и в МФЦ – эта возможность уже есть.

Рост пенсий

У двух категорий россиян в июне вырастут пенсии. «Для пенсионеров, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии», – рассказал ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Фиксированная часть равна 9584,69 рубля, соответственно, она вырастет до 19 168 рублей.

Ограничение вкладов

Банк России планирует ограничить вложения банков в криптоактивы 1% от капитала банковской группы. Это требуется с целью стабилизации капитала банка для расчета норматива достаточности. Потенциальный объем таких вложений оценивается в 214 млрд руб. Предполагается, что вложения банков ограничатся объемом в 20–40 млрд руб. Необходимость обусловлена и высоким показателем риск-веса, который регулятор намерен установить в отношении этих активов.

Карта аттракционов

В Иркутской области создали интерактивную карту детских аттракционов, прошедших проверку на соответствие требованиям безопасности и получивших обязательную государственную регистрацию, без наличия которой эксплуатация объектов запрещена. Сервисом смогут воспользоваться все желающие. На данный момент на карту нанесено более 150 аттракционов. Она будет дополняться по мере прохождения регистрации новыми объектами.

Новое жилье

В городе Усть-Куте продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья, расположенного в зоне БАМа. С начала года свои жилищные условия улучшили девять семей, или 34 человека. До конца 2026 года планируется переселить еще 17 семей за счет муниципалитета. Таким образом, всего за год квартиры получат 26 семей из Усть-Кута. С 2019 по 2026 год в зоне БАМа расселили 664 семьи.