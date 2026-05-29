Рекордный приток: почему инвесторы вложили в рынок 910 млрд рублей за квартал

В первом квартале 2026 года частные инвесторы установили исторический рекорд по притоку средств на фондовый рынок. По данным Банка России, объем вложений составил ₽910 млрд, что почти вдвое превышает показатели начала прошлого года (₽471 млрд) и является лучшим квартальным результатом с 2021 года, передаёт РБК.

Главным драйвером роста стало снижение ставок по банковским вкладам, которое заставило инвесторов искать более доходные инструменты.

Куда ушли деньги?

Облигации — фаворит рынка. Инвесторы активно покупали долгосрочные ОФЗ со сроком погашения более 10 лет, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки. В апреле вложения в облигации достигли рекорда в ₽265,5 млрд.

Доля корпоративных облигаций выросла до 36% (+2 п.п. за год).

Популярность биржевых фондов (БПИФ) также взлетела: их доля в портфелях увеличилась с 14% до 19%. Спрос поддерживали фонды денежного рынка и облигационные стратегии.

Акции возвращаются. После периода продаж в конце 2025 года, в I квартале покупки акций снова превысили продажи. Пик пришелся на март на фоне ожиданий дивидендов. Однако доля акций в портфелях снизилась с 30% до 24%, так как интерес к облигациям рос быстрее.

Портрет инвестора: богатые становятся богаче

Основной объем средств обеспечили квалифицированные инвесторы. Несмотря на то что темпы прироста их числа замедлились из-за повышения имущественного ценза (с ₽12 млн до ₽24 млн), они остаются главной движущей силой рынка. При этом сегмент премиальных клиентов (от ₽100 млн) показал самый быстрый рост: