Рекордный приток: почему инвесторы вложили в рынок 910 млрд рублей за квартал

В первом квартале 2026 года частные инвесторы установили исторический рекорд по притоку средств на фондовый рынок. По данным Банка России, объем вложений составил ₽910 млрд, что почти вдвое превышает показатели начала прошлого года (₽471 млрд) и является лучшим квартальным результатом с 2021 года, передаёт РБК.

Главным драйвером роста стало снижение ставок по банковским вкладам, которое заставило инвесторов искать более доходные инструменты.

Куда ушли деньги?

Облигации — фаворит рынка. Инвесторы активно покупали долгосрочные ОФЗ со сроком погашения более 10 лет, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки. В апреле вложения в облигации достигли рекорда в ₽265,5 млрд.

  • Доля корпоративных облигаций выросла до 36% (+2 п.п. за год).
  • Популярность биржевых фондов (БПИФ) также взлетела: их доля в портфелях увеличилась с 14% до 19%. Спрос поддерживали фонды денежного рынка и облигационные стратегии.
  • Акции возвращаются. После периода продаж в конце 2025 года, в I квартале покупки акций снова превысили продажи. Пик пришелся на март на фоне ожиданий дивидендов. Однако доля акций в портфелях снизилась с 30% до 24%, так как интерес к облигациям рос быстрее.

Портрет инвестора: богатые становятся богаче

Основной объем средств обеспечили квалифицированные инвесторы. Несмотря на то что темпы прироста их числа замедлились из-за повышения имущественного ценза (с ₽12 млн до ₽24 млн), они остаются главной движущей силой рынка. При этом сегмент премиальных клиентов (от ₽100 млн) показал самый быстрый рост:

  • Количество таких инвесторов выросло на 6%.
  • Объем их портфелей достиг ₽6 трлн (+7%). Средний размер брокерского счета у физлиц вырос до ₽2,3 млн.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

