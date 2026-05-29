Новости

Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
«ГОРСТРОЙ» стал участником Недели предпринимательства в Иркутске
В Иркутской области наградили лучших экспортеров
Все материалы сюжета

В законопроекте о криптовалютах появится период охлаждения при выводе средств

Законопроект о регулировании криптовалют в РФ предусматривает период охлаждения при выводе средств с адресов-идентификаторов на площадке цифрового депозитария. Об этом ТАСС заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Дмитрий Фролов в Совете Федерации.

Читайте также:

«Не бежать впереди паровоза»: Мосбиржа готовится к тестам криптовалюты летом 2026-го
21 мая 2026
Крипто-рубль: как ЦБ планирует легализовать обмен криптовалюты через банки
19 мая 2026

«Проделана большая работа в части правильного обеспечения защиты прав граждан от мошеннических действий: предусмотрен период охлаждения при выводе средств с адресов-идентификаторов на площадке именно цифрового депозитария», – указал он.

Фролов подчеркнул, что охватить все точечные изменения, которые планируется ввести, достаточно сложно. В Минфине рассчитывают на принятие законопроекта уже в конце июня.

Ранее эксперты заявили, что 2025 год стал рекордным по количеству так называемых wrench attacks – нападений с требованием перевести криптовалюту под угрозой физической расправы. В прошлом году было зафиксировано около 60 таких случаев. В свою очередь, криптовалюту признали в России имуществом только 20 января 2026 года. Теперь имущественные права, вытекающие из законного обладания цифровой валютой, подлежат судебной защите.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "биткоин криптовалюта блокчейн 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (788)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес