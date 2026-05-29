Детям Героев России разрешат поступать в сады и школы вне очереди

У детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы появится право на первоочередное зачисление в государственные и муниципальные детские сады и школы по месту жительства. Соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Законопроект позволит расширить социальную поддержку детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы, а также подчеркнуть уважение государства к заслугам награжденных и их семей», – говорится в пояснительной записке.

В случае гибели награжденного его семья тоже получит аналогичные права. По приблизительным оценкам председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, сейчас в стране насчитывается более 1500 Героев России.

Сейчас внеочередное зачисление в школы и детсады предусмотрено для детей военнослужащих и добровольцев, а также погибших при выполнении задач спецоперации. Дети Героев России уже имеют льготы при поступлении в военные вузы, училища и кадетские корпуса. Инициативу внесла Брянская областная дума в марте 2026 года.