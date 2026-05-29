В Иркутске стартовал конкурс проектов световых инсталляций из вторичного стекла

Команда проекта «Да будет свет!» объявила конкурс идей для арт-объектов из переработанного стекла. Заявки могут отправлять архитекторы, дизайнеры, художники, студенты и творческие команды. Созданные стеклянные инсталляции разместят в общественных пространствах Иркутска. Инициатива реализуется благодаря поддержке компании Эн+.

Конкурс приурочен к семидесятилетию запуска первого гидроагрегата Иркутской ГЭС и называется «Энергия Прозрачности». Всего планируется изготовить три арт-объекта для городской среды. Создание инсталляций станет финальным аккордом проекта «Да будет свет!», который в 2025 году выиграл в грантовом конкурсе «Города со знаком плюс» энергохолдинга Эн+.

На средства гранта приобрели стеклоплавильные печи и открыли стекольный цех для переработки вторсырья в Ангарске, отправили местных мастеров на повышение квалификации в Санкт-Петербург, а также запустили обучение здесь (курс стеклодувного искусства уже прошли четыре ученика). Сырье для переработки собирают в местных экоцентрах.

– Основная задача проекта – ещё раз напомнить, что стекло является не отходом, а ценным ресурсом. В отличие от пластика или бумаги егоможно перерабатывать бесконечное количество раз, – отмечает руководитель проекта Наталья Петрова. – Наши идеи удалось реализовать благодаря грантовой поддержке Эн+, спасибо энергетикам за содействие таким важным экологическим инициативам.

Сейчас реализация проекта перевалила за экватор: после запуска цеха и обучения мастеров началась подготовка световых инсталляций для общественных пространств Иркутска. Создатели проекта хотят показать, что из обычных бутылок и оконного стекла можно создать не только художественные изделия, но и арт-объекты, которые украсят город. Идеи для проектов могут подать сами горожане.

– Ограничений в теме для авторов нет, но желательно придерживаться основных направлений – экология, творчество, энергия, –рассказала на пресс-конференции Наталья Петрова. – В работах можно использовать разные материалы: дерево, металл, бетон, не только стекло. Чтобы у участников конкурса сложилось общее впечатление о процессе изготовления стеклянных объектов, мы проведем для них экскурсию в нашу мастерскую. Они смогут посмотреть, как плавят стекло, какие технологии используются. Кстати, у нас в команде есть технический специалист, который оцениваетпроекты с точки зрения технических моментов и будет помогать в создании и монтаже.

Прием заявок продлится до конца июня, далее начнется изготовление арт-объектов, а установят их осенью. Кстати, параллельно идет поиск мест для размещения будущих стеклянных инсталляций. Что же касается антивандальных мер – специалисты уверяют, что технология фьюзинга (плавления) подразумевает такую обработку стекла, при которой оно становится прочным и более устойчивым к повреждениям. Так что арт-объекты можно будет смело размещать в общественных пространствах.

– Предполагается, что инсталляции будут с подсветкой – это украсит город, так как Иркутску с его длинной зимой и коротким световым днем не хватает освещенности, – отмечает Наталья Петрова.

Проект «Да будет свет!» направлен не только на улучшение городской среды, но и на бережное отношение к ресурсам и экологическое просвещение. А грантовая поддержка Эн+ – отличный пример того, как бизнес помогает превращать идею в реальное дело. Конкурс помогает местным сообществам реализовывать важные инициативы, улучшающие жизнь в их городах и поддерживает проекты в сфере культуры, образования и экологии, создавая новые точки притяжения и знаковые места.

Благодаря конкурсу «Города со знаком плюс» города меняются: появляются новые производства, рабочие места, а забота об экологии становится частью повседневной жизни.