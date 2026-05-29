Новости

Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
«ГОРСТРОЙ» стал участником Недели предпринимательства в Иркутске
В Иркутской области наградили лучших экспортеров
Все материалы сюжета

Цену отсечения в бюджетном правиле могут снизить до $50 за баррель с 2027 года

Цена отсечения, сверх которой нефтегазовые доходы зачисляются в Фонд национального благосостояния, может быть снижена с 2027 года до 50 долларов за баррель. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

Читайте также:

Дефицит бюджета за 4 месяца превысил годовой план более чем наполовину
12 мая 2026
Вклад «Валютный в китайских юанях» Солид Банка — в топе рейтинга лучших вкладов апреля 2026
29 апреля 2026

«Двигаться такими темпами, как было предусмотрено в той "лесенке" (поэтапное снижение цены отсечения до $55 за баррель до 2030 года), сейчас уже не актуально, надо принимать решение, соответствующее тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились», – заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов.

Действующая в текущем году цена отсечения составляет 59 долларов за баррель. Законодательством сейчас предусмотрено ее снижение темпами по одному доллару в год до 55 долларов к 2030 году.

В конце февраля Силуанов говорил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает новую корректировку бюджетного правила. По мнению министра, при определении новой цены отсечения нужно ориентироваться на долгосрочные прогнозы на горизонте 10 и более лет, а подходить к этому следует с долей консерватизма.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прогноз на 2023: что будет с рублем, долларом и нефтью":
Все материалы сюжета (272)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес