Около 70 км дорог, ведущих к туристическим местам, обновят в Иркутской области

В 2026 году в Иркутской области обновят около 70 км автомобильных дорог, ведущих к туристическим местам. Часть работ завершат в 2027–2028 годах, сообщили в региональной правительстве.

На Ольхоне в этом году закончат капремонт двух участков дороги Баяндай – Еланцы – Хужир общей протяженностью 7,2 км: на подъезде к поселку Хужир и по главной улице поселка. Помимо этого, начнут реконструкцию самого протяженного участка на острове с 124,3 по 153,9 км. Ее планируют завершить в 2028 году.

На материковой части завершат ремонт участка с 1 по 8,4 км в Баяндаевском районе, а также начнут ремонт с 85 по 94,8 км в Ольхонском районе. Продолжится реконструкция участка автомобильной дороги Тогот – Курма протяженностью 17 километров, завершить которую планируется в 2027 году.

На трассе Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово работы будут проходить на семи участках дороги и трех мостах. Дорога ведет к археологическому памятнику – наскальным рисункам «Шишкинские писаницы», пятиглавому Воскресенскому собору в селе Верхоленск, таежному музею в деревне Чанчур и к культурно-просветительскому центру имени святителя Иннокентия в селе Анга. Все они расположены в Качугском муниципальном округе.

Капитальные ремонты будут проводить на трех участках общей протяженностью 40,1 км в Жигаловском и Иркутском муниципальных округах. На одном из них работы завершат в этом году, еще на двух – в следующем. В Эхирит-Булагатском районе отремонтируют участки с 65,4 по 72 км и с 93 по 103,2 км.

В Усть-Ордынском Бурятском округе завершат также ремонт трех мостов через реки Каменка, Люра и Горхон. В Качугском муниципальном округе на отдельных участках автодороги с 285,3 по 289 км проведут восстановление изношенного асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, продолжат работы по реконструкции Качугской развязки.

На автодороге Иркутск – Оса – Усть-Уда проведут капитальные ремонты двух участков, расположенных в Осинском районе и Усть-Удинском муниципальном округе. По этой дороге можно добраться до «Золотых песков» Братского моря и «Тропы Гэсэра» – комплекса священных мест вблизи села Унгин в Осинском районе.