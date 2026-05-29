Средняя негосударственная пенсия в России составила всего 3,9 тыс. рублей в 2025 году

Средняя страховая пенсия в России в первом квартале 2026 года превысила 25 тыс. рублей, тогда как выплаты из негосударственных пенсионных фондов остаются скромными. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные НАПФ, средняя пожизненная негосударственная пенсия в 2025 году составила всего 3,9 тыс. рублей в месяц.

«Причина – в небольших накоплениях граждан. Средний счет в корпоративных программах составляет около 436 тыс., а в индивидуальных – всего 74 тыс. Большинство участников пока только формируют капитал, а до этапа выплат дошла лишь небольшая часть клиентов», – пояснил президент НАПФ Сергей Беляков.

Молодежь практически не участвует в добровольных пенсионных программах, предпочитая тратить деньги на ипотеку, образование и текущее потребление. Совокупные расходы работодателей на корпоративные пенсионные схемы не превышают 170 млрд рублей в год – около 0,3% от общего фонда оплаты труда.

Дополнительное давление на НПО оказал запуск программы долгосрочных сбережений в 2024 году, к которой уже присоединились более 10 млн человек. Заморозка накопительной части пенсии с 2014 года также повлияла на размер выплат нынешних пенсионеров, поскольку на эти счета нельзя было докладывать деньги. Эксперты отмечают, что заметный результат дают взносы в размере 3–10% дохода на протяжении 15–20 лет.

Ранее стало известно, что у двух категорий россиян в июне вырастут пенсии. Для пенсионеров, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.