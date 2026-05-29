Частоты для 5G в России могут выделить операторам в конце июня

Государство в конце июня планирует выделить «Вымпелкому», МТС, «МегаФону» и T2 диапазон 4,63–4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомились «Известия».

«Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения – они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом», – уточнили в Минцифры.

Услуги 5G должны оказываться с применением российского оборудования: к концу 2027 года доля отечественных средств в таких сетях должна составить не менее 1%, а полностью перейти на него операторы обязаны к концу 2031 года. В «Вымпелкоме» сообщили, что могут запустить 5G в обозримо короткие сроки.

Чиновники и бизнес обсуждают внедрение 5G в России около восьми лет. За это время связь пятого поколения появилась в США, Китае и странах ЕС, тогда как в РФ запуск затягивался из-за невозможности получить необходимые частоты. Операторам также могут разрешить использовать частоты от сетей 2G, 3G и LTE – по механизму технологической нейтральности.

Ранее МегаФон запустил зоны 5G в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В их числе «Эрмитаж», Садовое кольцо, Невский проспект. В Новосибирске это весь центр города, включая основные туристические локации, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок.