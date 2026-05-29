Строительная отрасль Иркутской области теряет кадры: минус 15% за квартал

Аналитики Иркутскстата зафиксировали отток кадров в нескольких отраслях в Приангарье по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Наибольшие потери отмечаются в строительстве.

«Сократилось число занятых в строительстве на 15%, в организациях, оказывающих прочие услуги – на 8,5%, агентствах недвижимости – на 7,8%», – заметили статисты.

Вместе с тем за период с января по март включительно зафиксирован прирост кадров в сфере информации и связи – на 5,6%.

Всего в первом квартале 2026-го было занято в организациях Приангарья 721 тыс. человек, из них в сфере образования – 14,3%, на обрабатывающих производствах – 13,2%, в здравоохранении – 10,4%.