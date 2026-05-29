Больше уходят, чем приходят: в общепите Иркутской области отток кадров превысил приток

Общепит Иркутской области теряет кадры – количество сотрудников, покинувших свои места, превысило число нанятых по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает СИА со ссылкой на данные Иркутскстата.

«Активное движение кадров наблюдалось в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где доля принятых сотрудников составила 15,1% численности, выбывших – 18,1%», – сообщили статисты.

Наиболее стабильная ситуации наблюдается в энергетике, сфере образования и здравоохранения: здесь показатель выбытия кадров менее 4%.

В целом по области количество принятых на работу на крупных и средних предприятиях превысило число выбывших на 4,7 тыс. человек, или на 13,3%.


