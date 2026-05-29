Названы самые «голодные» отрасли в Иркутской области: каждое десятое место свободно

Аналитики Иркутскстата озвучили сферы деятельности в Приангарье, где отмечается наибольший дефицит кадров. Подведены итоги первого квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.

Наибольшая потребность в сотрудниках наблюдается в госуправлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении – 11,1% мест пустуют, в области информации и связи – 10,2%.

Наименьшая потребность в кадрах в образовании – 2,3%, сфере финансов и страхования – 2,5%, культуре, спорте, организации досуга и развлечений – 3,1%.

Всего в первом квартале 2026 года работодателями было заявлено 31,2 тыс. вакансий, или 5,2% общего числа рабочих мест.