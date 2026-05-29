Частный коттедж сгорел в Иркутской области из-за пауэрбанка

Пожар произошел минувшей ночью в частном двухэтажном коттедже на улице Серебряной в Братске. Инцидент случился из-за пауэрбанка, оставленного на зарядке на всю ночь, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, на момент прибытия первого подразделения горела комната на первом этаже и межэтажное перекрытие, наблюдалось плотное задымление. При помощи спасательных устройств из горящего дома спасли семью из трех человек.

Пожар на площади 154 квадратных метра ликвидировали 18 огнеборцев и шесть единиц техники МЧС России. Дознаватели ведомства установили, что хозяева оставили пауэрбанк, включенным в сеть, на всю ночь. В нем произошел критический перегрев, ставший причиной возгорания.