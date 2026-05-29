Ежедневно курят 23% жителей Иркутской области старше 15 лет

По данным Иркутскстата, ежедневно курят 23% жителей региона старше 15 лет, а еще 8% делают это изредка. Больше всего заядлых курильщиков среди лиц трудоспособного возраста – 27% из них курят каждый день.

«Более половины (60%) курильщиков приобрели эту привычку в 15-20 лет. Есть закурившие совсем рано, до 15 лет (13%). А приобщение к табаку после 30 лет – довольно редкое явление», – сообщили в Иркутскстате.

Среди лиц, выполняющих совершенно безопасную работу, курят 17%, а на опасной – 43%. В числе заядлых курильщиков 5% выкуривают более пачки в день, тогда как каждый четвертый ограничивается небольшим количеством – до пяти сигарет.

Тягу к перекурам в равной мере испытывают как городские, так и сельские жители. Среди закуривших до 15 лет только 11% имеют хорошее здоровье, тогда как 31% оценивают его как плохое. Самое раннее знакомство с табаком характерно для мужчин из городской местности.