Иркутский гид раскритиковала бюрократию в Прибайкальском нацпарке

Туристы, желающие посетить Прибайкальский национальный парк, сталкиваются с трудностями при оформлении соответствующих разрешений – этот процесс является сложным и затратным по времени. На проблему обратила внимание гид по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо.

«Делала сегодня разрешения Прибайкальского нацпарка для группы. Группа большая, поэтому предварительно позвонила в нацпарк с вопросом, а что если я направлю им списки гостей, они все оформят, а я оплачу по счету. В отделе туризма сказали: "Не получится, мы сейчас так не делаем, оформляйте сами".

А оформлять самой – это вбивать два десятка фамилий имен отчеств в разные графы, указывать город, статус льготы (если есть), потом указывать все локации, даты, способы передвижения, получать проверочный код для почты, платить по карте (внося все ее реквизиты, а других способов оплаты не предусмотрено) и т.д. и т.п. Села – сделала, аж вспотела!» – поделилась Бройдо в своем блоге.

Она также заметила, что если какая-то локация закрыта, как, например, сейчас КБЖД, то придется позже проделать всю процедуру по вбиванию фамилий и прочих данных заново.

В качестве примера, где бюрократическая проблема решена, гид привела Тункинский национальный парк.

«Пошла оформлять все то же самое в Тункинский национальный парк. Сделала в пару кликов с буддистским спокойствием. Фамилию ввела только одну – руководителя группы. Все льготники – бесплатно. Остальных – просто указала количество человек. Без фамилий! Без маршрутов! Без четких дат (разрешение действительно неделю с даты, на которую оформляется)! Оплата – по QR-коду!

Вот это я понимаю подход к делу. <…> Осталась в недоумении, почему в Бурятии умеют сделать туризм удобным, а у нас – нет. Даже в разрезе такого вопроса как оформление разрешений национальных парков. Вопрос риторический, если что. Но есть о чем подумать», – резюмировала гид.