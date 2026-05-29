Для счастья иркутянам нужно 240 тысяч рублей в месяц

Среднестатистическому жителю Иркутска для ощущения счастья требуется 240 тыс. рублей в месяц, выяснили аналитики SuperJob. Год назад горожане называли сумму на 20 тыс. меньше – 220 тыс. рублей.

«Мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам: 309 против 240 тыс. рублей в месяц. Запросы растут с возрастом – если молодежь до 24 лет называет сумму в 220 тыс. рублей, то респонденты 45 лет и старше – уже 285 тыс.», – говорится в исследовании.

В среднем по России для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц. Москвичи оценивают счастье в 295 тыс., жители Санкт-Петербурга – в 282 тыс., Владивостока – в 279 тыс. Самые скромные запросы оказались в Кирове – 216 тыс. рублей.

За год счастливая сумма в денежном эквиваленте по стране подорожала на 6% – с 253 до 273 тыс. рублей. Иркутск вошел в число городов с наибольшим приростом запросов за год, показав плюс 9% наравне с Казанью. Россияне с высшим образованием для счастья хотели бы получать 297 тыс. рублей, а со средним профессиональным – 238 тыс.

Напомним, что медианная зарплата в Иркутской области в апреле 2026 года составила 80,8 тыс. рублей.