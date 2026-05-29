ИЭСК подключила к электросетям новое здание поликлиники в Иркутске

Иркутская электросетевая компания завершила технологическое присоединение нового здания поликлиники к электросетям, обеспечив его надежной электроэнергией. Работы завершили в середине мая.

«Подключение социально значимых объектов – это всегда особая ответственность для нашей компании. Здесь мы сделали всё необходимое, чтобы обеспечить бесперебойную работу жизненно важного учреждения. Это вклад в здоровье и благополучие всех жителей нашего города – от взрослых до самых маленьких иркутян», – подчеркнул заместитель генерального директора ИЭСК Сергей Ересов.

Медицинский центр оснащен высокотехнологичным оборудованием для функциональной и лучевой диагностики, эндоскопии, физиотерапии, а также имеет отделения стоматологии, гинекологии и собственную лабораторию.

Для ИЭСК обеспечение электроэнергией объектов здравоохранения, образования и социальной сферы является частью миссии компании. Бесперебойная работа всего медицинского оборудования напрямую зависит от качества электроснабжения.


