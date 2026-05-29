Для выпускников «РУСАЛ-класса» в Шелехове прозвучал последний звонок

В этом году из «РУСАЛ-класса» шелеховской школы № 5, которая совместно с Иркутским алюминиевым заводом компании РУСАЛ готовит абитуриентов для технических вузов, выпускаются 27 учеников. Многие из ребят планируют поступать в один из ведущих университетов Приангарья – ИРНИТУ, чтобы затем влиться в команды крупных промышленных холдингов.

«Выпускники «РУСАЛ-класса» – это те ребята, которыми школа очень гордится, среди них есть победители корпоративных олимпиад компании. Хочется поблагодарить Иркутский алюминиевый завод за постоянную помощь в организации образовательного процесса – за дополнительные профильные уроки, проектную деятельность с сотрудниками завода, возможность посещать корпоративные мероприятия компании», – отметила директор школы №5 Олеся Демьянкова.

Часть учащихся получила дополнительные баллы для поступления в ИРНИТУ.

«Мы проводим для школьников углубленную довузовскую подготовку, выездные смены на базе университета с погружением в образовательную среду, профориентационные мероприятия и встречи с экспертами РУСАЛа и преподавателями ИРНИТУ», – прокомментировала начальник управления по работе с абитуриентами ИРНИТУ Наталия Вострикова.

Для Шелехова это первый выпуск «РУСАЛ-класса», ребята 2 года проходили углубленную подготовку. Особенность обучения – усиленные занятия по математики, физики, химии и информатики.

«Наша компания уделяет особенное внимание подготовке молодых специалистов. Возможно, сегодняшние выпускники – это будущие профессионалы высокого класса. Самое главное, чего хочется пожелать всем, кто заканчивает школу – найти себя и свое призвание», – обратилась к одиннадцатиклассникам директор по персоналу ИркАЗа Елена Мартынова.

Поддержка образования и молодежи – это часть социальной политики, принципы которой сформулировал еще 20 лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.