T2 подготовила сеть в Братске и Братском районе к сезону высокого трафика

Мобильный оператор T2 продолжает развивать сеть на севере Иркутской области. К началу отпускного сезона инженеры компании провели работы в большинстве районов Братска, пригороде, селах и поселках Братского района, подготовив инфраструктуру к началу активного туристического сезона. В ряде населенных пунктов, в том числе в селе Дубынино, мобильная связь появилась впервые.

Инженеры компании прокачали сеть в туристических локациях на берегу Братского моря – в районе сел Калтук и Тангуй, деревни Куватка и на Зябе. Летом в эти места приезжают не только братчане, но и туристы со всех уголков Иркутской области. Теперь смотреть на смартфонах фильмы и сериалы, устраивать видеосозвоны с семьей и делиться фотографиями с пляжа абонентам Т2 будет еще комфортнее.

К началу дачного сезона Т2 обеспечила мобильным интернетом жителей и владельцев дачных участков в СНТ «Ангара», «Одуванчик-1», «Мичуринец». Ранее аналогичные работы были проведены в садоводствах «Труд», «Металлург», «Ангарский садовод» «Падунские пороги», «Рябинка», «Байкал». Так что делиться рецептами разносолов и хвастаться урожаем перед друзьями станет еще удобнее.

В самом Братске оператор нарастил сеть на 20% год к году. Качество соединение еще выше в районе улиц Гидромонтажная, Подбельского, Прохладная, Южная, переулка Станционный и проезда Строитель. В мае, благодаря запуску новой базовой станции, звонки и интернет вышли на новый уровень в Падуне.

Улучшения коснулись также многих населенных пунктов Братского района: Вихоревки, Озерного, Покосного, Кузнецовки, Тармы и других.

Впервые стабильный интернет стал доступен в селе Дубынино, где проходит ежегодный арт-фестиваль «Дубыня». Также долгожданный доступ к мобильным услугам получили жители поселка Сахарово. В обоих населенных пунктах проживает суммарно менее 500 человек. За последних три года связь Т2 стала доступна жителям 13 малых деревень и сел Братского района. В ряде из них работу сети обеспечивают отечественные базовые станции «Булат», которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

«Наша основная задача – обеспечить всех жителей Братска и Братского района качественной связью. Для этого мы строим новые базовые станции, обновляем действующие, запускаем новые технологии. Развивая сеть учитываем в том числе пожелания жителей. Только в этом году мы провели работы, обеспечив еще более устойчивый сигнал и качественный интернет, в Центральном, Правобережном, Энергетике и других районах города. Всё это делается для того, чтобы абоненты оставались на связи везде, где им нужно», –Анастасия Яуфман, руководитель обособленного подразделения T2 в городе Братске.