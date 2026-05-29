В Художественном музее состоится встреча с дизайнером Петром Лодяновым

4 июня 2026 года в Главном здании Художественного музея (ул. Ленина, 5) состоится встреча, посвященная истории старинных зданий. Главным героем вечера станет дизайнер и автор архитектурных макетов Пётр Лодянов, чьи работы посвящены историческому облику Иркутска. Мероприятие, приуроченное ко Дню города, пройдет в рамках выставки «365 по иркутскому времени».

Фото пресс-службы Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачева

Гости смогут увидеть созданный Петром Лодяновым макет исторического здания «Бани Курбатова и Русанова», а также узнать о том, как рождаются архитектурные реконструкции городских объектов. Отдельной частью встречи станет рассказ архитектора-реставратора и исследователя иркутской старины Михаила Степанова об истории строительства бань Курбатова и Русанова. Он поделится историческими фото, а также фактами из архивного исследования историка, научного сотрудника Музея истории Иркутска Алексея Гаращенко, которому удалось выяснить, посещал ли это место писатель Антон Чехов.

Встреча начнётся в 18:00. Участие – по входным билетам в музей.