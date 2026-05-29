Студенты колледжа БГУ узнали, как радиостанция у Байкала связывала центр управления полетом с космонавтами

28 мая, по инициативе Сбера, Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ) открыл свои двери для студентов Колледжа Байкальского госуниверситета. В музее ОРТПЦ буквально ожила история отечественного вещания.

Для ребят это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени — глубокое погружение в историю освоения космоса и роль Приангарья в этом великом деле.

Особенно символично, что эта встреча прошла в Год космонавтики в России. Это мероприятие стало яркой и важной частью всестороннего развития будущих специалистов финансового сектора. БГУ активно готовит кадры для банка, а Сбер обучает студентов банковскому делу и искусственному интеллекту.

Сотрудники ИОРТПЦ провели увлекательную экскурсию по ключевым вехам развития телерадиосети, показали оборудование, благодаря которому по всей Иркутской области звучат радиопередачи и идут телевизионные эфиры. Директор предприятия Александр Сгребный рассказал ребятам о современном цифровом пространстве и носителях данных, которые сегодня заменяют целые системы передачи информации.

Но самым трепетным моментом, по словам студентов, стало прикосновение к космической истории.

Ребята с замиранием сердца узнали, что именно Иркутский передающий центр принимал и передавал сигнал с корабля Юрия Гагарина во время первого полёта человека в космос и услышали подлинные записи голосов первых космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. Благодаря дуплексной связи иркутяне стали важнейшим звеном в цепи великого покорения космоса.

«Полёт Гагарина — это наш главный старт, и круто, что Иркутск был частью этой истории. Наша задача — не просто дать студентам знания о финансах или IT, а зажечь ту самую искру. Мы хотим, чтобы ребята, глядя на звёзды, не просто мечтали, а строили — будь то космические ракеты, новые стартапы или прорывные банковские продукты», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбера.

«Возможность услышать подлинные голоса первого космонавта планеты Юрия Гагарина и Германа Титова, первого человека, совершившего длительный космический полёт (более суток), второго советского космонавта, второго человека в мире, совершившего орбитальный космический полёт, стала настоящим живым мостом между эпохами. В этих записях звучит не просто история — в них звучит смелость, мечта и начало покорения звёзд. И наши молодые экскурсанты это сегодня прочувствовали», — Александр Сгребный, директор Иркутского ОРТПЦ.