Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 лучших мобильных банков для бизнеса

Мобильный банк Уралсиб Бизнес Онлайн занял 7 место в рейтинге лучших мобильных банков для малого бизнеса и микробизнеса. Рейтинг представлен компанией Markswebb в рамках исследования Business Mobile Banking Rank – 2026.

В рейтингах банки ранжировались по величине итоговой оценки цифрового опыта клиентов. Она формировалась на основе анализа более чем 790 критериев, оцениваемых в рамках более 140 пользовательских сценариев, и показывала, насколько полноценно и удобно предприниматели могут решать свои бизнес-задачи в мобильном приложении. В исследовании анализировались возможности приложений в разрезе основных 10 продуктовых блоков: мобильный банк как платформа, РКО, зарплатный проект, корпоративные карты, прием платежей, депозиты, кредиты и ряд других.

В исследовании эксперты отметили сильные стороны мобильного банка Уралсиба. Так, например, приложение входит в число лидеров по уровню функциональной консистентности, обеспечивая доступность ключевого функционала как в мобильной, так и в интернет-версии онлайн-банка. Мобильный банк для бизнеса развивается вместе с интернет-банком, предоставляя клиентам широкий функционал для работы с платежами, бизнес-картами и инструменты для контроля за состоянием своего бизнеса.

Банк Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами и делая акцент на цифровое взаимодействие с клиентами. Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

