Загородные дома в Иркутской области за год подешевели на 12%

Средние цены на загородные дома в Иркутской области за год снизились на 12%, показав самую заметную отрицательную динамику. В мае 2026 года средняя стоимость дома составила 6,7 млн рублей, а цена сотки земли — 310 тыс. рублей, при этом за год сотка подешевела на 13%.

«В 2026 году ожидаем восстановительный рост спроса на фоне снижения ключевой ставки и постепенной адаптации рынка к продажам через эскроу. Способствовать увеличению активности покупателей будет длительное отсутствие роста цен», — комментирует ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

В целом по России средняя стоимость дома в мае 2026 года составила 14,1 млн рублей, что на 6% выше, чем год назад. При этом в реальном выражении коттеджи дешевеют, так как рост цен ниже официальной инфляции.

В Красноярском крае средняя стоимость дома достигла 13,5 млн рублей, снизившись за год на 2%, при этом цена сотки выросла на 11% — до 190 тыс. рублей. Новосибирская область показала рост: средняя стоимость дома составила 14,8 млн рублей (+7% за год), а сотка подорожала на 8% — до 376 тыс. рублей. В Республике Бурятия средний дом стоит 10,5 млн рублей (+5% за год), а цена сотки — 205 тыс. рублей (+5%).