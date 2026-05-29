Движение большегрузов планируют ограничить в центре Иркутска

Власти Иркутска работают над ограничением движения большегрузов массой более 15 тонн в центре города. В ближайшее время планируют утвердить соответствующие нормативные документы, установить дорожные знаки и видеокамеры автоматической фиксации нарушений, сообщает пресс-служба мэрии.

Дороги в областном центре в среднем могут выдерживать транспорт с нагрузкой на одну ось около 8 тонн. Таким образом, трехосный автомобиль должен перевозить не более 25 тонн. На практике тоннаж зачастую превышает допустимые нормы в 2-3 раза. Это негативно сказывается на состоянии полотна. Ситуация усугубляется летом, когда асфальт нагревается, и многотонники его продавливают.

Среди участков, где дорожное покрытие наиболее часто подвержено разрушению, – улицы Кошевого, Сурнова, Баррикад, Рабочего Штаба, Пискунова, Ширямова и Дорожная, Курганская, Берег Ангары, а также Маратовское кольцо, объездные Ново-Ленино и Первомайский-Университетский.

Для решения проблемы также предлагается в районе путепровода на станции Батарейная установить видеокамеры и пост весового контроля. Это поможет регулировать движение большегрузов и снизит нагрузку на городские дороги.

В рамках действующего законодательства муниципалитет не имеет полномочий на такие действия, поэтому комитет городского обустройства направлял письма в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, а также в контролирующие органы. В настоящее время решение по этому вопросу не принято.