Парус появится на площадке в виде палубы на иркутском острове Юность

Площадку в виде палубы корабля на острове Юность в Иркутске в этом году доработают. Там появится настоящий парус, сообщает пресс-служба мэрии.

Благоустройство пространства состоялось в прошлом году. Были выполнены работы по обустройству террасы в виде палубы корабля с металлической мачтой, установлены бронзовые барельефы и информационные стенды, посвященные истории иркутского флота.

Инициатором создания площадки выступила Иркутская региональная общественная организация ветеранов военно-морского флота. Они предложили помощь в благоустройстве и взяли на себя обязательства по устройству мачты и паруса.

Больше половины нужной суммы им удалось собрать за счет помощи инвесторов и вложения собственных средств. Была установлена мачта, а на парус денег не хватило. В 2026 году властями Иркутска была достигнута договоренность с партнером, готовым оказать помощь ветеранам ВМФ.

К монтажу паруса приступят после Дня города. Необходимые материалы уже закуплены и доставлены в Иркутск. Планируемый срок окончания работ – конец июля.