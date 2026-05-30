Дума Иркутска поддержала ввод запретных зон для электросамокатов

Дума Иркутска заслушала и поддержала предложения администрации по введению ограничений для средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Меры необходимы в связи с ростом числа происшествий, связанных с СИМ: за два года на территории Иркутска произошло 46 ДТП. В них пострадали 45 человек (17 из них – несовершеннолетние), один погиб.

В документе предложены зоны запрета движения СИМ, в числе которых площадь графа Сперанского, сквер имени Кирова, мемориальный комплекс «Вечный Огонь», ул. Нижняя Набережная (в дни проведения массовых мероприятий), детские и спортивные площадки, пешеходные зоны шириной менее 1,5 метра.

Также будут действовать зоны ограничения скорости СИМ до 10 км/ч: ул. Верхняя Набережная, сквер у кинотеатра «Россия», парк «Комсомольский», Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», Лисихинский парк, Сквер 300-летия Иркутска, бульвар Гагарина, острова Юность и Конный, парк «Авиатор», площадь Конституции, 130-й квартал, сквер на площади Декабристов, ул. Урицкого и ряд других пространств, а также пешеходные переходы, остановки, зоны у соцобъектов.

Ответственность за соблюдение правил на прокатных самокатах будут нести операторы, которые в случае принятия нормативного акта будут обязаны обеспечить автоматическое завершение аренды вне согласованных мест размещения.