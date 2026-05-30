Назначен новый главный врач Иркутского онкодиспансера

В Иркутском областном онкологическом диспансере назначен новый главный врач. Пост занял торакальный хирург Андрей Менг, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

«Андрей Александрович Менг – опытный и авторитетный специалист онкологической службы. Его глубокие профессиональные знания, уникальный хирургический опыт и многолетняя организаторская работа станут прочной основой для дальнейшего развития областного онкодиспансера», – прокомментировал глава министерства Андрей Модестов.

Перед новым специалистом стоят такие задачи, как укомплектование учреждения кадрами, достижение целевых показателей регионального проекта по борьбе с онкозаболеваниями, усиление организационно-методической помощи центрам амбулаторной онкологической помощи, дальнейшее совершенствование качества и доступности медпомощи и другое.

Андрей Менг – торакальный хирург высшей квалификационной категории, имеет специальности «Торакальная хирургия» и «Онкология». Общий медицинский стаж специалиста составляет порядка 30 лет, вся его профессиональная деятельность связана с Областным онкологическим диспансером. За время работы в медучреждении он выполнил около 4 тысяч операций различной сложности. В разные годы работал заведующим хирургическим торакальным отделением, заместителем главного врача.

Андрей Менг является членом Московского общества онкологов, регулярно участвует во Всероссийском онкологическом конгрессе, участвовал в крупнейших международных и всероссийских форумах. Врач ведет активную научную и просветительскую деятельность. За добросовестный труд неоднократно награждался благодарностями и почетными грамотами.