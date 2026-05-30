Сборку первого серийного самолета МС-21 завершили в Иркутске

На Иркутском авиационном заводе завершили сборку первого серийного импортозамещенного самолета МС-21-310. Транспорт переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия, сообщает пресс-служба ОАК.

Это позволит в опережающем порядке провести испытания систем самолета, которые должны выполняться в летно-испытательном подразделении. Специалисты подразделения выполнят комплекс проверок, предусмотренный программой испытаний серийных машин, и дополнительно отработают технологию подготовки самолетов к передаче заказчикам.

Передача самолета заказчику состоится после завершения сертификационных испытаний и получения одобрения главного изменения к сертификату типа.

«Передача первого серийного самолета в летно-испытательное подразделение завода позволит освободить место для следующей машины в цехе окончательной сборки. Планируем и далее увеличивать темпы серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год», – прокомментировал генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов.