Глава Усть-Кута Евгений Кокшаров покинул пост

Глава города Усть-Кута Иркутской области Евгений Кокшаров покинул свой пост. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«На этой неделе завершился срок полномочий главы Усть-Кута Евгения Кокшарова. 5 лет он с полной самоотдачей работал над развитием этой территории и держал ответ за все, что делает, перед жителями. Я не раз был в этом городе и видел, как он меняется», – сообщил глава региона.

Руководство городом в соответствии с федеральным законодательством перешло главе Усть-Кутского района Сергею Анисимову.


/ Сибирское Информационное Агентство /
