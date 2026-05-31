Участок Качугского тракта в Иркутской области расширят до четырех полос к 2027 году

В этом году в Иркутской области стартовала масштабная модернизация Качугского тракта. Дорогу расширят до четырех полос на участке с 6-го по 11-й километр автодороги, сообщили в региональном правительстве.

Капремонт организован поэтапно: работы выполняются не сразу на всем пятикилометровом участке, а последовательно на отдельных отрезках. На отрезке, где сейчас идут работы, подрядная организация уже завершила уширение земляного полотна и устройство основания дорожной одежды по правой стороне дороги и приступила к левой.

Движение транспорта организовано по одной полосе в два направления. Как только отрезок будет готов, по нему откроют движение по двум полосам, по каждой из которых автомобили смогут двигаться в два ряда, а бригады перейдут на следующий участок.

Кроме того, на объекте заменят три водопропускные трубы, выполнят устройство водоотводных лотков, переустройство инженерных коммуникаций.

В 2027 году уложат асфальт, установят освещение и новые дорожные знаки, сигнальные столбики и металлическое барьерное ограждение, а также нанесут дорожную разметку.

Несмотря на проводимый ремонт, пропускная способность участка осталась прежней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
