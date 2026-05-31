Иркутяне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, сколько денег в месяц для счастья нужно жителям различных российских городов. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Иркутянину для счастья требуется в среднем 240 тысяч рублей в месяц: за год эта цифра выросла на 20 тысяч рублей, за 5 лет – на 80 тысяч рублей. Это меньше, чем в среднем по России, – показатель равен 273 тысячи рублей.

Больше всего денег для счастья по стране нужно жителям Москвы – 295 тысяч рублей, Санкт-Петербурга – 282 тысячи рублей, Владивостока – 279 тысяч рублей, Красноярска – 273 тысячи рублей, Екатеринбурга – 272 тысячи рублей.

Самые скромные запросы у жителей Кирова – 216 тысяч рублей, Томска – 222 тысячи рублей, Барнаула и Липецка – по 225 тысяч рублей.