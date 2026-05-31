Китайская компания построит первые альпийские горки на Байкале

Первый в Иркутской области родельбан, или альпийские горки, появится на Байкале. Это аттракцион, предназначенный для скоростного спуска на специальном рельсовом монотреке. Его построит китайская компания.

«К нам приехали коллеги из Китая, они будут проектировать нам родельбан. Он будет первым и единственным в нашем регионе. Мы рассчитываем, что привлечем им большой поток туристов», – рассказали представители гостиничного комплекса «Харлахта», на территории которого разместится уникальный объект.

Китайская компания будет заниматься не только проектированием, но и производством аттракциона. Уже выполнена съемка местности. Предлагается два варианта трассы: одна имеет протяженность 827 м, вторая – 1,3 тысячи километров.

Предполагается, что с родельбана будет открываться панорамный вид на озеро Байкал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
