Новости

Неделя предпринимательства, 2026, Иркутск
Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом
«ГОРСТРОЙ» стал участником Недели предпринимательства в Иркутске
В Иркутской области наградили лучших экспортеров
Все материалы сюжета

Лодка с отдыхающими перевернулась на Ангаре: один человек погиб, один пропал

Происшествие зафиксировали на Ангаре в Иркутске. Во время катания по реке перевернулась лодка с отдыхающими, в результате чего все находящиеся в ней люди оказались в воде, сообщают ГУ МЧС России по региону и Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

По данным ведомств, лодка перевернулась, поскольку наехала на препятствие в районе острова Поповский. Четыре человека оказались в воде – спасательных жилетов на них не было. Двух людей спасли очевидцы, один утонул. Поиски 16-летней девушки продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес