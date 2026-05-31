Лодка с отдыхающими перевернулась на Ангаре: один человек погиб, один пропал

Происшествие зафиксировали на Ангаре в Иркутске. Во время катания по реке перевернулась лодка с отдыхающими, в результате чего все находящиеся в ней люди оказались в воде, сообщают ГУ МЧС России по региону и Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

По данным ведомств, лодка перевернулась, поскольку наехала на препятствие в районе острова Поповский. Четыре человека оказались в воде – спасательных жилетов на них не было. Двух людей спасли очевидцы, один утонул. Поиски 16-летней девушки продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», проводится расследование.