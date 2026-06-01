«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области

Неделя предпринимательства 2026. Центр "Мой бизнес", Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

В День российского предпринимательства иркутские новаторы собрались в Центре «Мой бизнес», чтобы обсудить главный вопрос: как, опираясь на культурный код, построить будущее региона? Ведь сегодня креативный бизнес — это не просто идея, а смелость, гибкость и умение видеть возможности в технологиях. Мы побывали на форуме «Формула креативного бизнеса» в рамках Недели предпринимательства в Иркутской области на панельной дискуссии «Продюсер территории».

Мероприятие было организовано Центром «Мой бизнес» и стало частью реализации задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на поддержку предпринимательской инициативы и развитие новых отраслей.

«Креативные индустрии — это новая реальность. Искусственный интеллект уже вошёл в нашу жизнь, бизнес и образование, — заявила руководитель Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, открывая мероприятие роликом, созданным с помощью ИИ. — Но технологии не должны стирать идентичность. Главный вызов сегодня — не потерять себя, свою сущность. Мы собрались здесь, чтобы задать вектор развития на годы вперёд: какие смыслы мы заложим в наш регион за горизонтом 2030–2033 годов?».

Тема панельной дискуссии «Продюсер территории» в этом контексте прозвучала максимально точно: участники обсудили, как власть, бизнес и креатив могут создать новый код региона.

«Пилить лес и качать нефть – уже не главное»: как создать регион, «где хочется жить и куда хочется возвращаться»

Заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин, говоря о потенциале региона, напомнил: это последняя территория СССР, которая комплексно осваивалась в 1960-80-е годы через создание мощных территориально-производственных комплексов. Именно тогда здесь была заложена основа: промышленность, транспорт, энергетика, инфраструктура. Но сегодня этого недостаточно. В основе новой стратегии – не просто добыча ресурсов, а повышение качества жизни.

«Мы хотим, чтобы люди связывали своё будущее с Прибайкальем. Чтобы молодёжь хотела здесь не просто работать, а создавать и реализовывать самые смелые идеи. Одним из ключей к этому является креативная индустрия. Это те смыслы и энергия, которыми дышит наша молодёжь, то, что меняет облик городов и превращает наше уникальное наследие в точки притяжения».

По мнению чиновника, Иркутск привлекателен тем, что здесь активно развивается культурная среда: музей, галереи (кстати, в «Моем бизнесе» все Дни предпринимательства работало Арт-пространство Галереи «Диас»). Точкой притяжения становятся и масштабные музыкальные фестивали: «Звёзды на Байкале», «Джаз на Байкале», фестиваль русской оперы в Тальцах.

По словам Александра Анчугина, в ближайших перспективах – реализация крупных проектов: создание «Союза Стихий» – международного центра креативного туризма с киноконцертным залом и мастерской. На центральной пешеходной улице Иркутска идёт работа по созданию «Гайдай-Центра» – будущей лаборатории сибирского кино, вокруг которой вырастет целый креативный квартал.

Сегодня власть отлично понимает: просто продавать сырьё – это «креативная идея» прошлого. «Пилить лес, качать нефть, копать уголь, всё это везти куда-то на продажу – уже недостаточно. Нужно создавать то, что будет работать в долгую, – регион, где хочется жить, куда хочется возвращаться», – подытожил Александр Анчугин.

4 силы региона

По словам зампредседателя правительства Александра Анчугина, в регионе уже разработан – и в декабре 2025 года защищен – проект региональной стратегии развития креативных индустрий. Вот сильные стороны Иркутской области, которые выделила власть:

1. Природный потенциал. Озеро Байкал как главный резервуар пресной воды (20% от мирового запаса) и сибирская тайга. «Сейчас все прекрасно понимают: цена чистой питьевой воды давно превысила стоимость многих продуктов высокой химии», – отметил Александр Анчугин.

2. Культурное наследие. Уникальная архитектура и предметы дизайна. «Для гостей с Запада наши памятники деревянного зодчества – главная точка притяжения, потому что такого нет больше нигде. Наша задача – вовлечь их в оборот»

3. Исторический код. Богатая история – от декабристов и комсомольских строек до Великой Отечественной войны.

4. Географический хаб. Уникальное «серединное» положение на карте страны («Любимый Иркутск – середина Земли») делает регион идеальным транспортным хабом и узлом для развития не только креативной экономики. «Это одна из причин, почему здесь должен быть новый аэропорт», – убежден чиновник.

«Город фестивалей» на Ангаре: как мэр Свирска превратил промцентр в точку притяжения

Малым городам сложно конкурировать за людей и деньги. Мэр Свирска Владимир Орноев знает это не понаслышке. Он рассказал, как удалил 70-летние отходы мышьяка, построил дорогу к федеральной трассе и создал туристический кластер с помощью бетонных скульптур, кузнечного ремесла и… пельменей.

Правительство разрабатывает стратегии, а муниципалитеты и бизнес – те, кто претворяют их в жизнь. Малым территориям приходится конкурировать не только за государственное финансирование, но и за людей, бизнес-проекты и саму жизнь. Мэры в таком контексте становятся «главными режиссёрами» своих городов.

Своим опытом поделился мэр Свирска Владимир Орноев. Город расположен в живописном месте на левом берегу Ангары, в 140 км от Иркутска. Компактность – одно из главных достоинств Свирска: здесь всё находится в шаговой доступности. Несмотря на статус промышленного центра, сейчас город делает ставку на развитие туризма и событийной повестки, чтобы стать привлекательным для инвесторов и гостей.

В городе проходит множество уникальных мероприятий: фестиваль кузнечного ремесла «ДарХан», фестиваль бетонной скульптуры «Творимир», который вошёл в книгу рекордов Иркутской области как лучшее культурное событие, иммерсивный аудиоспектакль «Свирск – жемчужина Ангары», фестиваль пельменей, ледовый переход «Ангарские бусы» и др.

Рассказывая о секрете успеха, Владимир отметил: «Все жалуются на отсутствие поддержки, мы же используем любые механизмы, чтобы привлечь инвесторов». Но прежде чем делать это, власти Свирска решили две ключевые задачи: экологическую (более 70 лет город ассоциировался с отходами мышьяка – в городе был реализован уникальный для России проект по их полной ликвидации, что устранило главный репутационный барьер) и логистическую (построили прямую дорогу к федеральной трассе М-53; теперь путь от нее до Свирска занимает всего 10 минут).

Теперь инвесторы стали заходить в город активнее. Комплексный подход к развитию территории и ставка на событийный туризм сделали своё дело: Свирск стал местом, куда хочется возвращаться.

«Предприниматель – это звучит гордо»

Бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин поделился на Дне предпринимателя своей мечтой – чтобы отношение к предпринимателям в обществе изменилось, а 26 мая стало настоящим праздником.

– Мы знаем, как чествуют учителей и врачей, называя их профессии благородными. Но кто поздравит вас? – обратился Андрей Лабыгин к собравшимся в Центре «Мой бизнес». – Между тем вы – настоящая находка для государства. Вы не просите помощи, но платите налоги, содержите семьи и создаёте рабочие места. Вы смотрите в будущее на годы вперёд, в отличие от многих, кто планирует лишь на месяц. Я хочу, чтобы такие праздники меняли отношение общества. Предприниматель – это звучит гордо. И мы должны сделать так, чтобы об этом знала вся страна.

«Гастрономия – ДНК территории»: как иркутский фестиваль помогает раскрыть культурный код Сибири

По словам продюсера фестиваля «Сытый бабр» Елены Кухта, мероприятия, посвящённые креативным индустриям, особенно важны сегодня. «Это точка сборки для всех, кто смотрит в одну сторону: на развитие экономики, бизнеса, туризма и городской среды. Сейчас рождаются сильные коллаборации и партнёрства. Мы нужны друг другу как никогда».

Эксперт отметила растущий интерес со стороны власти и бизнеса к креативным индустриям. По ее словам, это даёт результат: «Мы с командой уже активно работаем в этом направлении и видим, как креатив превращается в реальные цифры: узнаваемость бренда, эффективный PR и привлечение новой аудитории».

Фестиваль «Сытый Бабр», например, уже стал визитной карточкой Иркутской области в гастрономическом туризме. В этом году команда пошла дальше, запустив проект «ДНК локальной кухни». Его цель – через блюда из местных продуктов раскрыть культурный код Сибири и нашей территории. «Хочется верить, что таких проектов, формирующих уникальную идентичность региона, станет больше», – добавила Елена.

«В креативе всё должно бурлить»: как синергия рождает новые смыслы

«В креативной индустрии должно всё бурлить, кипеть. Должно происходить беспрестанное взаимодействие разных, порой разнонаправленных личностей и творческих объединений», – убежден организатор фестиваля Olkhon Ice Fest Семён Майор. Именно такая синергия, по его словам, и рождает новые смыслы.

Яркий пример – сам фестиваль, который в этом году сделал стратегический шаг от простого развлечения к высокому искусству. «Развитие ледового искусства – одна из главных задач проекта. Ледовая скульптура – один из самых молодых и перспективных видов современного искусства», – отметил Семён Майор.

Эту мысль подтвердили и федеральные эксперты. По мнению Татьяны Ушковой, основателя Гильдии креативных продюсеров, именно такой переход выводит региональное событие на новый уровень и меняет масштаб мышления: «Переход регионального события от „просто туризма“ к работе с художественным высказыванием — это шаг в плоскость креативных индустрий. Именно такой масштаб мышления способен вывести регион на новый уровень».

«Этого Иркутску не хватает»: главный редактор «Собака.ru» о том, зачем городу нужны лидеры моды

Анастасия Скиба, издатель и генеральный директор «Собака.ru» в Иркутске, отмечает, что сотрудничает с Центром «Мой бизнес» не первый год.

«Для нас важно участвовать в мероприятиях, которые способствуют развитию региона. Мы стремимся популяризировать Иркутск как внутри области, так и за её пределами — это наша миссия.

Форум проходил два дня: первый был посвящён малому и среднему бизнесу, а второй полностью отдали под креативные индустрии. В Иркутск мы привезли настоящих лидеров рынка из сферы лёгкой промышленности и фэшн-индустрии.

Заниматься развитием креативных индустрий здесь критически важно. Необходимо в регион привозить новые кадры и new faces, чтобы они способствовали росту и узнаваемости нашего города. Именно этого Иркутску сейчас не хватает».