«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья

«Вы уверены, что знаете, почему турист должен ехать в Иркутск, и что ваше главное сокровище – это Байкал?» – с этого вопроса начала свое выступление на Дне предпринимателя федеральный эксперт Полина Пушкина. Она рассказала, как превратить «серо-коричневые» номера в отелях и майки с надписью «Байкал» в мощный бренд и почему именно отели, сувениры и общественный транспорт могут добавить уникальности Приангарью.

«Никто не назвал зодчество»: почему стратегия расходится с реальностью

«Назовите пять причин, зачем ехать в Иркутскую область?» – спросила Полина Пушкина у участников и зрителей панельной дискуссии «Продюсер территории». Этот вопрос федеральный эксперт задает на всех площадках во всех регионах страны.

Ответы иркутян были искренними, но разрозненными: «попробовать вкусную воду», «увидеть байкальский лёд», «побывать на Ольхоне», «посетить стеклодувную мастерскую в Тальцах», «слетать в Китай через дешёвый перелёт из Иркутска»…

«Почему я задаю этот вопрос? Мы начинали пленарную дискуссию с обсуждения стратегии развития креативных индустрий. И самое интересное, что она не очень совпадает с тем, что у вас в головах, – отметила эксперт. – Заметьте, никто не назвал деревянное зодчество или кино».

«В голове каша»: как пробиться к туристу через информационный шум

Полина Пушкина предложила взглянуть на продвижение региона глазами самого путешественника.

«Если 5 лет назад внутренний туризм только набирал обороты, то сейчас все 89 регионов России борются за внимание одного и того же туриста. Представьте: он, условно, сидит в Москве, на Патриарших прудах, и на него льётся чудовищный информационный поток. В голове – полная каша».

По словам Полины, в этой битве выигрывает не тот, кто громче кричит, а тот, кто чётче формулирует ответ на вопрос: «Зачем ехать именно к нам?».

«Если регион научил своих жителей называть одни и те же пять причин, и этот хор звучит одинаково – это сработает. Турист, которого мы хотим видеть, должен чётко понимать, что он получит».

«Не прошлое, а будущее»: чем поможет забытый драйвер экономики

Полина Пушкина, анализируя ответы предпринимателей о привлекательности региона, указала на колоссальный, но неиспользуемый актив.

«Для большинства людей Иркутская область – это гигантский промышленный центр. Но при обсуждении туризма я не услышала об этом ни слова. Вы сидите на золотой жиле и забываете о ней».

По её словам, промышленный туризм – это мощнейший тренд и самостоятельная креативная индустрия, которая сейчас находится на подъёме.

«Это не просто экскурсия на завод. Это очень дорого, это привлекает состоятельных туристов и самое главное – эти деньги остаются у вас в регионе. Я запускала такие проекты в Туле, и я знаю, о чём говорю. Промышленность – это не прошлое, это будущее вашего туризма».

«Вирусный эффект за копейки»: как креатив превращает сувениры в золото

Креативность – это не просто способ самовыражения, а мощный инструмент монетизации. Она позволяет получить огромный охват и тиражирование, потратив при этом минимальный бюджет.

«Я ходила по Иркутску и видела, что везде продаются одинаковые майки с надписью «Байкал». Это не работает», – поделилась наблюдениями эксперт. По ее словам, суть не в том, чтобы просто нанести логотип.

«Признак хорошей сувенирной продукции – когда к человеку подходят и спрашивают: «Где ты это взял?». Если такой вопрос звучит, вы создали шедевр». Надпись «Байкал» на футболке не вызывает эмоций. А вот смешная, дерзкая или очень стильная надпись, отражающая дух места, – это «вирус».

Себестоимость производства креативной футболки и обычной – абсолютно одинакова. «Но идея, которую вы вложите в продукт, может запустить такое сарафанное радио и создать такой вирусный эффект, что это принесёт вам фантастические результаты, несопоставимые со стоимостью производства».

«Как в любой точке мира»: почему отелям не хватает идентичности

«Я побывала в нескольких отелях Иркутск – и везде всё одинаково, меня это беспокоит, – поделилась эксперт. – С одной стороны, это хорошо: сервис и качество номеров выросли. Но с другой – ты заходишь в номер и понимаешь: такой может быть абсолютно в любом городе мира».

По словам Полины, современный путешественник ищет не просто кровать и завтрак, а уникальный опыт. Отсутствие локальной идентичности – это упущенная выгода. «Я не хочу жить в серо-коричневом номере. Попадая в отель, я должна сразу понимать: я в Иркутске. Это не значит, что нужно раскрасить стены петроглифами. Это значит, что нужно добавить детали, которые рассказывают историю места».

Та же проблема касается и завтраков. «Ты проснулся с пятичасовой разницей во времени, открыл глаза – и сразу должен понять: я в Иркутске! Но этой идентичности я не увидела. Да, завтраки хорошие – но безликие». Эксперт подчеркнула: турист приезжает, чтобы «пропитаться» атмосферой, узнать что-то новое и тиражировать эти впечатления». Но отели не дают ему этой «зацепки».

«Этого же не хватает и в общественном транспорте. Классное решение, которое есть во многих городах России, – когда автобусы раскрашивают в национальные мотивы по итогам городского голосования. При всём великолепии Иркутска локальной идентичности мне здесь не хватило».

«Золото под ногами»: почему Иркутск не ценит своё главное сокровище

«Моя задача была – поговорить про «золото под ногами». И я вижу, что вы совершенно недооцениваете своё деревянное зодчество, – заявила Полина Пушкина. – Я москвичка в седьмом поколении, я первый раз в ваших краях, и я в полном восторге. Ходила с открытым ртом!»

По её словам, в России есть города, известные работой с наследием, однако Иркутск – это совершенно другой масштаб и уровень ценности. И 130-й квартал, известный в Москве, не покрывает эту задачу.

«Восстановлением памятников, например, серьёзно занимаются в Вологде. Но у них всё это очень сконцентрировано в одном месте. А здесь... ты едешь по Иркутску – и видишь их везде. Это бриллианты, рассыпанные прямо под ногами. Это не музейный экспонат, а живая ткань города».

Эксперт подчеркнула: памятники архитектуры – это не просто старые дома, а мощнейшая точка притяжения, невероятный актив. «Вы буквально сидите на сокровище и не используете его потенциал на 100%. Это то, что должно стать фундаментом вашей идентичности и главным магнитом для туристов со всего мира».