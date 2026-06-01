Разрыв между запрошенной и одобренной суммой ипотеки достиг трети

Покупателям жилья становится все сложнее закрывать сделки за счет ипотеки: к концу 2025 года разрыв между запрошенной и одобренной суммой кредита достиг трети. В среднем заемщики просили у банков 6,1 млн рублей, а те были готовы выдать только 4,1 млн, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

«Сокращение суммы по ипотеке почти на треть становится серьезной проблемой для заемщиков. Недостающие 32% покупателю приходится искать самостоятельно, ведь застройщики столь крупные скидки не предоставляют», – отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Доля одобрений по ипотеке также сократилась: в IV квартале 2025 года банки утверждали только 30–37% заявок против 43–51% годом ранее. Если банк готов выдать менее 60% от нужной суммы, сделки срываются примерно в 15% случаев, подсчитали в «Этажах».

Еще кварталом ранее разрыв между запрошенной и одобренной суммой составлял около 21%. Предварительное решение банка носит ориентировочный характер, итоговая сумма кредита может измениться после проверки документов и оценки доходов. В «Сбере» сообщили, что доля случаев снижения суммы у них остается крайне низкой, тогда как в «Новикоме» подтвердили распространенность такой практики на рынке.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что запас прочности у российских застройщиков жилья практически исчерпан. По его словам, накопленный с 2024 года резерв уже полностью выбран, и дальнейшее давление на отрасль приведет к серьезным рискам.