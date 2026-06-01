В Усть-Куте состоялся седьмой выпуск профильного ИНК-Класса

В средней общеобразовательной школе №9 города Усть-Кута прошла торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам корпоративного ИНК-класса. В этом году профильное обучение завершили 20 старшеклассников, трое из которых окончили школу с золотыми медалями.

Учебная программа ИНК-класса нацелена на углубленное изучение точных и естественно-научных дисциплин: физики, химии, математики и информатики. Проект позволяет учащимся не только получить качественную фундаментальную базу для поступления в профильные технические вузы, но и пройти раннюю профориентацию, познакомившись со спецификой нефтегазовой и химической отраслей.

«ИНК-классы — это фундаментальное звено нашей корпоративной системы подготовки кадров "Школа – Вуз – ИНК". Мы начинаем работать с талантами на этапе их профессионального самоопределения. Наша задача — не просто дать углубленные знания по профильным предметам, но и показать ребятам масштабные перспективы развития в родном регионе. Инвестируя в образование школьников сегодня, мы формируем высококвалифицированный резерв компании на десятилетия вперед», — подчеркнула заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

Эффективность программы подтверждается и отзывами педагогического состава.

«ИНК выбирает верную стратегию: компания не просто обучает, а выстраивает для детей реальный путь в профессию. Благодаря поддержке корпоративных кураторов у ребят есть возможность вернуться на предприятия ИНК уже в качестве квалифицированных специалистов. Наши дети — умные, талантливые и целеустремленные. Уверена, что с таким потенциалом и поддержкой бизнеса они добьются блестящих успехов», — отметила классный руководитель профильного класса Ольга Зуева.

Проект «ИНК-класс» реализуется в Усть-Куте по инициативе ИНК с 2018 года. За период действия программы ее выпускниками стали 136 человек. Многие участники первых наборов уже завершили профильное обучение в вузах и трудоустроены в структурные подразделения ИНК.

Образовательный трек включает вебинары и профориентационные встречи с экспертами компании, выездные сессии в ИРНИТУ, дополнительные модули в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Персей», а также знакомство с производственными объектами. Важным элементом программы является вовлечение школьников в ESG-повестку компании: совместно с корпоративными волонтерами учащиеся принимают участие в экологических акциях, озеленении территорий и организации городских мероприятий.

Помимо целевой подготовки к поступлению в высшие учебные заведения, компания предоставляет выпускникам альтернативную образовательную траекторию. Школьники могут получить востребованную техническую специальность в филиале Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС) с последующим трудоустройством на Иркутский завод полимеров (ИЗП). На базе ссуза успешно функционируют корпоративные группы ИНК: студенты проходят производственную практику на ИЗП с возможностью официального трудоустройства в штат компании еще на этапе обучения.

Профильные классы интегрированы в единую экосистему подготовки кадров ИНК, которая также включает проекты «Академия ИНК», «Амбассадоры ИНК», «Вуз-ИНК», «Молодежный отряд ИНК» и «Летняя площадка ИНК». Системные инвестиции в образование молодежи выступают ключевым приоритетом кадровой политики компании, обеспечивая устойчивое развитие человеческого капитала в Иркутской области.