Ипотечные каникулы в России предложили увеличить до 12 месяцев: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: ипотечные каникулы в России предложили увеличить до 12 месяцев, ЦБ РФ может опустить ключевую ставку до 10%, банки заявили о снижении мошеннической активности, а самолет из Иркутска не смог долететь до пункта назначения из-за технической неисправности. Подробнее – в обзоре СИА.

Продлить каникулы

Депутаты Госдумы России предложили предоставить семьям с детьми возможность увеличить ипотечные каникулы с 6 до 12 месяцев при возникновении соответствующей необходимости. Число граждан, имеющих непогашенную ипотеку, по итогам прошлого года впервые достигло 11 млн человек. Отмечается высокая чувствительность семейных бюджетов к любым неблагоприятным жизненным обстоятельствам, ввиду чего людям требуются указанные ранее меры в случае потери работы или снижении доходов.

Снижение ставки

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с ТАСС сделал прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года. «Я полагаю, что 10% все-таки такая реальная величина. Хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, скажем, на 1,5-2 п.п. по сравнению с тем уровнем, который на данный момент существует», – сказал он.

Мошенничеств меньше

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о снижении активности мошенников в начале 2026 года. «В Сбере мы фиксируем снижение мошеннической активности: с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд руб., за аналогичный период прошлого года – около 170 млрд», – рассказал Кузнецов.

Происшествие на Ангаре

Происшествие зафиксировали на Ангаре в Иркутске. Во время катания по реке перевернулась лодка с отдыхающими, наехав на препятствие. Четыре человека оказались в воде – спасательных жилетов на них не было. Двух людей спасли очевидцы, один утонул. Поиски 16-летней девушки продолжаются. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Инцидент с самолетом

Происшествие с воздушным судном зафиксировали в столице Приангарья. По предварительным данным, накануне самолет, следовавший из Иркутска в Читу, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Организована проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», обстоятельства устанавливаются.