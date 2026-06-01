В России до 2030 года могут появиться автомобильные алкозамки

Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России, следует из документа правительства. Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры. Об этом пишет РИА Новости.

«Определение критериев применения систем (устройств) блокирования запуска двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков)», – говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Помимо алкозамков, планируется создать систему, которая будет собирать информацию о состоянии водителя, обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Также разрабатывается устройство для дистанционного контроля за скоростью и манерой вождения.

Документ также предполагает разработку устройства для соблюдения режима труда и отдыха в зависимости от рисков эксплуатации различных типов транспортных средств. Реализацией проекта займутся несколько ведомств во главе с Минпромторгом.